شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي ومرافقيه شرقي صنعاء (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية متطابقة، الجمعة، عن مصرع قيادي حوثي ومرافقيه شرقي صنعاء.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن القيادي الحوثي أبو زكي ناصر خليل الغولي ومرافقيه لقوا مصرعهم بالإضافة إلى قيادات وعناصر حوثية أخرى لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وأكدت المصادر على أن البلاغات الحوثية في مؤخرة جبهة نهم اعترفت بوجود قتلى في صفوفها ولم تفصح عن اسمائهم حتى الآن عدا القيادي الغولي.

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ويعد الغولي من أكبر القيادات الحوثية من محافظة عمران ويدير قيادة العمليات العسكرية في جبهة نهم.

وهرعت سيارات الإسعاف التابعة للمليشيا الحوثية، يوم أمس الأول، الى منطقة الخانق بجبهة نهم الواقعة بمحافظة صنعاء لإسعاف عددا من جرحاهم بينهم قيادات ميدانية نتيجة تعرضهم للقصف العنيف من قبل مدفعية الجيش اليمني، وسط ارتباك في صفوف المليشيا نتيجة للقصف الذي استهدف قيادات كانت تستعد للقيام بعمليات عسكرية .

وكانت المليشيا قد حشدت عدد كبير من مقاتليها خلال اليومين الماضيين إلى جبهة نهم منذرة صغار المشرفين وعناصرها المتغيبين من مغبة التأخر أو التساهل في ذلك.