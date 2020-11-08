شكرا لبحثكم عن خبر بالصور: "الجبيز" يعود مجددا الى الواجهة في عدن منافسا للخمير.. فماهي؟! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عادت وجبة الجبيز الى العرض بعد غياب سنوات طويلة من سفرة الفطار في عدن.

واشتهرت بيوت عدنية وخاصة في كريتر وحارة القاضي تحديدا في بيعه "بيت القطيلي" انموذجا.

والجبيز على الرغم من حرارة الفلفل الاسود فيه الا انه وجبة إعتاد اهل عدن تناولها صباحا جنبا الى الخمير وهو الآخر الذي اشتهرت بيوت عدنية في العيدروس والقطيع واركان الشوارع في بيعه ومن البيوت بيت بارحيم وبيت بامدهف وبيت ناصر بالقطيع ، وانقرض بيعه في البيوت حتى اخذ الحضارم القادمين الى عدن زمام بيع باخمري " الخمير" وتسيدوا البيع دون منافس حتى اللحظة في مناطق عديدة من عدن.

وروج الصحفي المتنوع مختار محمد حسن لوجبة الجبيز ونشر عنها :

"وجبة (قراع) خفيفة لأهل عدن .. لا تفوتكم .

بيت أحمد نواز

العنوان : كريتر عدن شارع الزعفران بجانب حلويات الوادي وخمير الأحقاف

Advertisements

لمن سأل عن الطريقة :

دجرة مجروشة تنقع من الليل إلى الصباح تطحن بالخلاط مع تومة وملح وكمون وكركم

وتخبز اقراص

وبعدين نحضر بصل وكراث مقطعين قطع صغيرة وبسباس اخضر

ونخفق حبة أو حبتين بيض ونعيد قرص من الأقراص اللي خبزناها إلى الطاوة ونأخذ من البصل والكراث والبسباس الأخضر ونوزعه على القرص ونسكب الحبتين البيض المخفوق ونطبق فوقه القرص الثاني على طول ونقلبه على الجنبين

وهكذا نكرر الطريقة مع كل قرصين جبيز نحشيه بالبصل والكراث والبسباس الأخضر والبيض وقليل ملح بين القرصين مع التقليب

ملحوظة : الجبيز عبارة عن دجرة مطحونة بعد نقعها ساعات طويلة لتختمر وتختلف عن اللحوح تماما ..

ولكن في هناك من يطبق طريقة حشو الجبيز باللحوح

يعني بدل ما يعمل قرصين جبيز وبينهم الحشوة .. يعمل حبتين لحوح ويحشيهم بنفس طريقة الجبيز

* النار تكون هادئة لأن طبيعة الجبيز يشكل طبقة شبه حارقة اذا كانت النار عالية ويحرق ويغير طعمه

*هذه تعتبر الطريقة الأصلية والبعض يضيف بهارات او خضار إلى الحشوة حسب ذوقه وممكن تضيف الجبن اي نوع

يكون فيه حمضة طبيعية نتاج التخمير وهذا الهدف الرئيسي من النقع وكمان عشان تنعم الحبوب وتصبح العجينة ناعمة نوعا ما".