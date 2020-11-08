شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما تتعرض له الثروة البحرية اليمنية من غير حسيب ولارقيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت حالة من التدمير تعرضت لها الثروات البحرية اليمنية خلال 6 سنوات مضت بالحاق اضرار بالغة بهذه الثروة .

وتمارس عدة دول بينها دول خليجية وعربية أخرى واجنبية منذ 6 سنوات مضت أعمال اصطياد بحرية جائرة في المياه الاقليمية اليمنية .

وقال عاملون في مجال الاصطياد لصحيفة "عدن الغد" ان هذه الدول باتت تدفع بعشرات سفن الاصطياد كل يوم إلى المياه اليمنية حيث تقوم هذه السفن بعملية جرف مخالفة للقانون لكل الاحياء البحرية .

وتسبب غياب أي رقابة يمنية على مايحدث في دمار هائل للبيئة البحرية في هذه المناطق.

وتسببت أعمال الاصطياد التي استغلت غياب الدولة اليمنية بشح موارد الاصطياد لليمنيين انفسهم .

وباتت اسعار الاسماك هي الاغلى بل أنها باتت تنافس اسعار اللحوم في بلد يملك ساحل بحري هو الأكبر عربيا .

ويتساءل اليمنيون متى ستتوقف أعمال الجرف المدمرة هذه من قبل هذه الدول .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تتعرض له الثروة البحرية اليمنية من غير حسيب ولارقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.