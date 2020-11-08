عناصر نسائية تعتدي على مواطن في المعلا (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت عناصر نسائية بالاعتداء على منزل مواطن في مديرية المعلا بالعاصمة عدن.

وتعرض منزل صالح الجعيدي في المعلا خلف الشارع الرئيسي للأقتحام والسرقة.

وقال مصدر محلي ل"عدن الغد " ان الجعيدي تعرض للشروع في القتل من قبل عناصر نسائية مسلحة.

يذكر ان الحادثة وقعت الخميس وتم اسعافه الى مستشفى خليج عدن.

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