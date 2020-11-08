عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 15 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش غربي تعز

الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

قُتل 15من عناصر المليشيات الحوثية وجرح عدد آخر منهم، بعد تجدد للمواجهات مع الجيش الوطني اليمن فجر السبت في جبهة مقبنة غربي تعز، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.



ونقلت الوزارة عن قائد عسكري قوله إن المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت المليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفاً مدفعياً عنيفاَ شنته المليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.

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وأضاف أن 15 عنصراً حوثياَ قتلوا وأصيب عدد آخر خلال المواجهات فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وأشار إلى أن المليشيات مستمرة في قصفها للمدنيين، وفي انتهاكاتها بحق المواطنين، وكان آخرها تفجير منزل في مديرية مقبنة.

وتستمر ميليشيا الحوثي بقصف الأحياء السكنية بتعز بشكل شبه يومي منذ حصارها للمدينة في مارس 2015 والذي أدى إلى ارتكابها العديد من المجازر التي راح ضحيتها المئات من المدنيين بين قتيل ومصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.