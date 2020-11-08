شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC السعودية لجين عمران تعترف بكل جراءة عن اقامة علاقة جنسية كاملة مع هذا الشخص.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - في تصريحات صادمة وجريئة، اعترفت لجين عمران، أنها فخورة، بطلاقها من زوجها السابق بعد أن مارست معه الحياة حتى أنجبت.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

.عـــاجل : سما المصري تنشر صورة صادمة برفقة فنان مصري شهير داخل البانيو عاريان .. لن تصدق من يكون .. شاهد (صورة فاضحة)

. هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم

.فنانة مشهورة تضبط شقيقتها في أحضان زوجها .. وردة كانت فعلها صادمة ولا تخطر على بال .. شاهد

. بملابس فاضحة كشفت عورتها.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مخلة من داخل منزلها.. شاهد الصور

.ظهرت عارية تماماً.. ممثلة مشهورة تحذف صورة جريئة لجسدها بعد 3 دقائق فقط من نشرها (صورة)

. عـاجل .. أجهزة الامن القطرية تلقي القبض على "فيصل القاسم" .. وقناة الجزيرة توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا الفعل الصادم .. شاهد (فيديو)

Advertisements

. مذيعة MBC السعودية لجين عمران تعترف بكل جراءة عن اقامة علاقة جنسية كاملة مع هذا الشخص.. شاهد

. خطوبة الطفلة أمينة كرم لإبن مالك قناة طيور الجنة وخلافات كبيرة بينها وبين والدته تفجر مفاجأت مدوية

. الفنانة "رانيا يوسف" مهددة بالسجن بعد ظهور شبه عاري تعدى إثارة سما المصري.. شاهد 3 صور فاضحة!

. شاهد .. سقوط فستان صافيناز و انكشاف صدرها امام المشاهدين .. (فيديو فاضح)

.شاهد :اول صورة مسربه لزوجة النجم رامز جلال... التي أخفاها الفنان الكوميدي عن الأنظار لسنوات ستصاب بالصدمة إن عرفت من هي؟

-----------------------

حيث علقت الإعلامية السعودية، لجين عمران ، على طلاقها من زوجها السابق بتصريح صادم حيث أكدت أنها فخورة لكونها مطلقة لأن الطلاق ليس حرام أو عيب وإلا ما كان للشرع أن يحلله .

وقالت الإعلامية لجين عمران في حديث مصور نشرته، ليالينا أفتخر جدا أني مطلقة والطلاق كان برغبة شخصية مني ،وتابعت الطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين، فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي ، إيش المانع إني أطلب الطلاق، أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي

وقالت عمران " تزوجت وأنا عمري 16 سنة وخلفت بنتي وعمري 17 أما أبني خلفته وأنا بعمر ال19 سنة.