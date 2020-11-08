شكرا لبحثكم عن خبر يهودي يحكي ذكرياته في عدن برفقة اسرته قبل أكثر من 50 عام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - روى مواطن عدني من اصول يهودية ذكريات عتيقة عاشها في عدن قبل أكثر من 50 عام . وظهر رئيس الجالية اليهودية العدنية سايمون توبي في تسجيل مصور اجراه الباحث العدني بلال غلام حكى فيه عن ذكرياته بمدينة عدن. وحكى توبي عن ذكريات الطفولة بمدينة عدن وتحديدا بشارع الملك سليمان وشارع الهريش بالمدينة القديمة. وقال توبي ان منزلهم كان يقع في ستريت نمبر ون بكريتر . وأوضح توبي انه كان وزملائه بالدراسة يذهبون إلى محل تجاري يملكه شخص ويدعى "الهريش" وكان يبيع الحلويات . Advertisements وأوضح ان عدن كانت تعيش حالة من التعايش الانسانية بين كافة اطيافها. وقال ان والده ايضا كان يشتري زيت (سليط) من الهريش . وأشار إلى ان والده كان يتاجر في التبع . واعاد الحديث سكان المدينة الاصليين إلى ذكريات اندثرت منذ عقود طويلة.

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