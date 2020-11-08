شكرا لبحثكم عن خبر الداخلية السعودية تكشف متى تفرض حظر تجول؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عن أنه سيتم فرض منع التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.



جاء ذلك في كلمة لطلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته، وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا.



وقال الشلهوب إنه سيتم فرض حظر التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.



وأضاف: "نشهد حالياً بداية تبدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".



وقال إن الجهات الأمنية: "رصدت ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كوفيد-19" مثل: عدم لبس الكمامة وتزايد التجمعات بأعداد تتجاوز المسموح به".



وأكد على استمرار متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، "وذلك في كافة أنواع المواقع العامة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك؛ الأفراد، والمنشآت بكافة أنواعها"، وفقاً لصحيفة "سبق".



وأهاب الشلهوب "بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد 19، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي".