شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوادث المرورية تتسبب بوفاة 50 شخصا بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد الحوادث المرورية بمحافظة شبوة 176 حادثا منذ بداية العام الجاري نجم عنها 50 وفاة و221 اصابة.



وأوضح مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد حسين شنيتر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان حجم الخسائر المادية قدرت بـ 74 مليون ريال، مؤكدا استكمال الاجراءات القانونية لهذه الحوادث، وعدم تسجيل اي منها ضد مجهول.

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