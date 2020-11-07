الصومال يقدم منح دراسية لليمنيين لأول مرة منذ 3 عقود (وثيقة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قدم الصومال منح دراسية للطلاب اليمنيين لأول مرة منذ 3 عقود.



وحصل 16 طالب وطالبة يمنية يقيمون في جمهورية الصومال الشقيق على منح مجانية في مساق البكلاريوس قدمتها الجامعة الوطنية الصومالية -الجامعة الوحيدة في البلاد- في تخصصات الطب والتجارة والهندسة والمجتمع والتربية والزراعة.



وبحسب مذكرة الجامعة الوطنية الموجهة لوزير التربية والتعليم والبحث العلمي في الحكومية الصومالية المعين حديثآ تفيد قبول الجامعة الوطنية الصومالية الحكومية ل 16 طالب وطالبة يمنية من المقيمين في الصومال الشقيق بهدف اكمال دراستهم الجامعية .



وتشهد الصومال حربا أهلية منذ عام ١٩٨٨ الا انه بدء بالتعافي مؤخرا.

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