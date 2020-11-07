شكرا لبحثكم عن خبر تحذير طارئ للمواطنين في هذة المحافظات من "العشاوات"! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر الفلكي اليمني أحمد الجوبي المزارعين في مختلف المحافظات من موجة برد شديدة خلال الـ20 يوماً القادمة.

وقال الجوبي في تدوينة على "فيسبوك" إن هذه الأيام تسمى بالعشاء وتتعرض فيها المحصولات للضريب.

والعشاوات هي أحد المواسم الشتوية في التقويم الزراعي اليمني، ويطلق عليها أيضا الثريا، حيث يطلع نجم الثريا الذي يظهر وقت صلاة العشاء وتنقسم إلى عشاء الثور، عشاء النجمين، عشاء الصلم، عشاء العلب، عشاء سهيل، عشاء الروابع الأول، عشاء الروابع الأخيرة ويستمر كل عشاء 13 يوم.

أما الضريب فهو هطول قطرات ندى على أوراق الشجر في الساعات الأخيرة من الليل، يتبعها رياح باردة، وهو ما يؤدي إلى أضرار بالمحاصيل الزراعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير طارئ للمواطنين في هذة المحافظات من "العشاوات"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.