شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

واشاد رئيس الجمهورية في برقيته بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .. مؤكداً تطلعه لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين . وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق التقدم والازدهار.

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