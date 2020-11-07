شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يتحدث حول دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الإعلامي والمحلل السياسي خالد المفلحي، عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني,



وقال المفلحي في تصريحات خاصة لليمن العربي، دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية دور ضعيف وعلى استحياء سواء من خلال المبعوث الأممي الحالي مارتن جريفيثس أو من سبقوه مثل اسماعيل ولد الشيخ أو جمال بن عمر وليست هناك بوادر حقيقية للتعامل بحزم مع هذه الميليشيا المتمردة التي أدخلت البلد بشكل عام في حالة حرب لم تتوقف منذ ٦ أعوام ونكلت بالشعب من خلال الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب بالسجون وأضرت بالاقتصاد الوطني وتسببت بانهيار العملة مما أدى إلى تشريد آلاف الأسر، ورغم ذلك لم يزد دور الأمم المتحدة عن مجرد تقديم بعض المساعدات الطبية والعذائية من حين لآخر ورعاية مفاوضات سلام فاشلة في ستوكهولم وبروكسل وجنيف في مجملها كانت تسير في مصلحة الحوثيين.

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يتحدث حول دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.