بدء دورة تدريبية في المهرة لتأهيل الجامعيين لسوق العمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، دورة تدريبية الخاصة بتدريب الشباب الجامعيين، ضمن برنامج روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل والتوعية الصحية للوقاية بجائحة كوفيد-19، بمدينة الغيضة، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، بحضور مدير الصندوق عوض الاقصم.

وأشاد نيمر بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في تأهيل الشباب لسوق العمل لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتحديد الأولويات حسب حاجة المجتمع، وإعداد التصورات والمبادرات وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية. ويستمر البرنامج 26 يوما يتدربوا خلالها على كيفية كتابة السيرة الذاتية وربط الشباب بسوق العمل والاستعداد للمقابلات الشخصية امام الشركات والمؤسسات وإحياء المبادرات الذاتية لدى الشباب وكيف يبادرون لتحسين الوضع الخدمي في مناطقهم وتبني المبادرات وكذلك ربط الشباب وتشغيلهم عبر البرامج التي يدعمها الصندوق مثل التمكين والنقد مقابل العمل وتشكيل لجان والهدف العام من البرنامج هو تفعيل دور الشباب وتشغيلهم في محافظاتهم.

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