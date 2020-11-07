شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. متطفل يلتقط صورة للإعلامية الخليجية ريم النجم في وضع فاضح ويثير غضبها .. وهكذا ردت عليه! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - هاجمت الاعلامية الكويتية ذات الأصول السعودية، ريم النجم أحد مُعجبيها، والذي التقط لها صورة عفوية وقام بنشرها، ووجهت له رسالة لاذعة نصحته خلالها بمُتابعة السعودية هند القحطاني.

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وقالت الاعلامية ريم النجم بفيديو نشرته عبر “انستجرام”، ورصدته “وطن”: “إلى الشخص اللي صورني اللقطة في المندرة، سأقول لك أمراً واحداً، إذا أردت هذا المحتوى فهناك أناس أخرى تقدمه لك، أنا ريم النجم ولست هند القحطاني”.

وتابعت ريم النجم: “مخك وسخ، ويرى هذه الأشياء، وأنا لست أسيئ إلى هند القحطاني، فكل إنسان لديه قناعاته وأفكاره، ولو أردت أنا أن أخرج للناس بهذا الشكل لن أخاف من أحد، وسيتكلم الناس عني، ولكني لا أحب أن أرى نفسي بهذه الصورة، سأشمئز من نفسي”.

وختمت ريم النجم: “لو أردت أن أظهر بهذا الشكل، سأظهر ولكن بشكل منظم ومرتب،

لكني لا أريد أن أظهر بالصورة التي تريد أن تراها أنت في مخيلتك”.