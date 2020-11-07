شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سقوط فستان صافيناز و انكشاف صدرها امام المشاهدين .. (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - تعرضت الراقصة الاستعراضية صافيناز لموقف محرج للغاية وذلك بسبب تزحلق فستانها عند منطقة الصدر مما أدى لكشف منطقة الصدر بالكامل.

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نشرت صافيناز فيديو لها على انستجرام خلال تجمعها مع عدد من أصدقائها وصديقتها الراقصات وكانوا يرقصون جميعهم على أغاني مختلفة.

بدء الرقص على أغنية عود البطل والذي كان الدور الأبرز في الرقص لأصدقاء صافيناز، وبعد ذلك كانت أغنية يا حبيبي لمحمد رمضان.

وتسببت الأغنية في حالة من الجنون لصافيناز حيث بدأت في الرقص بطريقة مثيرة وغريبة في نفس الوقت فبدأت في تحريك صدرها بطريقة سريعة مما أدى لوقوع الفستان من أعلى كاشفًا عن كل شيء.

تكرر الموقف أكثر من مرة وفي كل مرة سيطرت صافيناز على الأمر بتعديل وضع ملابسها والعودة للرقص مرة أخرى.

أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .

وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها .

شاهد الفيديو من هنا