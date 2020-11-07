أحدهما بسلاح أبيض.. مقتل شخصين في حادثتين منفصلتين في صنعاء

قتل شخصان اثنان، اليوم السبت في حادثتين منفصلتين في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت": إن شابا يبلغ من العمر 18 عاما قُتل برصاص سائق حافلة ركاب في منطقة الصافية إثر خلافات بين مُطلق النار وشخص أخر.



كما قُتل مواطن آخر يبلغ من العمر 40 عاما طعنا بسلاح أبيض في حادثة خلاف على قيمة "حبتين رمان" في مديرية معين وفقا للمصادر.



ومؤخرا تزايدت حوادث القتل في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بينها العاصمة صنعاء، بشكل كبير في ظل انفلات أمني واسع، إثر غياب مؤسسات الدولة منذ الانقلاب قبل نحو ست سنوات.



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