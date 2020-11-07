شكرا لبحثكم عن خبر عدن مقبلة على تصعيد عسكري خطير.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعت الهيئة العسكرية العليا والاعتصام القادة العسكريين والامنيين وكافة منتسبي القوات المسلحة الأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وكافة النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي لرفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ خطة التصعيد الحاسمة

جاء ذلك في بيان ننشر نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام

إنطلاقا من الاحترام المتبادل والمصداقية في تنفيذ التفاهمات بين الأخ الاستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن والقيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام والتي أتت نتاج خطوات التصعيد بإغلاق منافذ مواني العاصمة عدن .، فإن القيادة الميدانيه للهيئة والاعتصام بادلت الأخ المحافظ الوفاء بالوفاء من حيث التنفيذ للتفاهمات من جانبنا والصبر والانتظار لتنفيذ الشق الثاني من التفاهمات والذي كان المعرقل الأول لها هو نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي والذي تعهد بدفع راتب شهر من الشهرين المتفق على صرفها مع الأخ المحافظ ليفاجئ الجميع بالسفر الغامض قبل أن يوقع على شيكات مرتبات الجيش والأمن واسر الشهداء والجرحى في المنطقة العسكرية الرابعة لأحد الشهرين حيث وان الأخ المحافظ أعلن جهوزيته بدفع راتب الشهر الآخر حسب التفاهمات.

ونتيجة إستمرار هذه المماطلات والاستهتار من قبل حكومة الخراب والتجويع وبنكها التخريبي الناهب للمال العام وكل تلك الجرائم المؤلمه لمنتسبي الجيش والأمن واسر الشهداء والجرحى للأسف الشديد تتم امام مرأى ومسمع ورعاية دول التحالف.

وإزاء كل ذلك فإن القيادة الميدانية للهيئة العسكرية والاعتصام قد باشرت إعداد خطة التصعيد الأضطراريه الحاسمة لمواجهة هذه الحكومة الفاسدة الفاشلة المارقة، حيث شكلت لجنة التواصل والتنسيق والتي أنجزت الجزء الاكبر من مهامها وقدمت تقرير متكامل بما تم إنجازه هذا اليوم السبت 7 نوفمبر 2020م إلى الاجتماع المشترك الذي ترأسه اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة العسكرية العليا قائد الاعتصام والذي جمع القيادة الميدانية ولجنة التواصل والتنسيق والتي يرأسها العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئه العسكريه العليا.

وبعد الاستماع إلى التقرير الاولي للجنة وجه الأخ قائد الاعتصام أسمى آيات الشكر والتقدير للجهود العظيمة المثابرة والتفصيليه التي بذلها الاخوة رئيس وأعضاء لجنة التواصل والتنسيق وحثهم على الاستكمال السريع لما تبقى من مهامها التكميلية.

وفي هذا السياق تتوجه القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام بالدعوة لكافة القادة العسكريين والامنيين وكافة منتسبي قواتنا المسلحة الأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وكافة النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي إلى رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والتفاعل المهيب استعداداً وتنفيذاً لخطة التصعيد الحاسمة والرادعة والتي اضطرتنا إليها حكومة الفساد الغير عابئة بمعاناة شعبنا الجنوبي عامة.

وعليه سوف يتم توجيه دعوة رسمية للاحتشاد والإعلان عن موعد الخطوة التصعيدية القادمه في وقت لاحق وقريب مع تحديد زمانها ومكانها .

والله الموفق والمستعان

القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام

العاصمة عدن

مخيم الاعتصام الرئيسي

7 نوفمبر 2020م