أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 وهي كالتالي :

قيادي جنوبي يرد على الحملات المغرضة ضد النخبة الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/511863/ محلل سياسي: إتفاق الرياض ليس حلاً نهائياً بحد ذاته وإنما مرحلة من مراحل التفاوض السياسي https://www.elyamnelaraby.com/511861/ ناشط يفضح عمالة أنيس منصور لقطر لتشويه التحالف https://www.elyamnelaraby.com/511849/ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تغيث النازحين في الخوخة https://www.elyamnelaraby.com/511870/ الجيش الوطني يحرر عدد من المواقع بمحافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/511872/ اللجنة الوطنية للتحقيق تنهي نزولها الميداني لأحياء تعرضت للقصف العشوائي بتعز https://www.elyamnelaraby.com/511873 تخرج دفع جديدة من المعهد العالي للعلوم الصحية بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/511874/ اختتام دورة مهارات الإدارة الحديثة بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/511875/ لجنة اعمار زنجبار تناقش الاحتياجات عدة قطاعات من المشاريع https://www.elyamnelaraby.com/511900/

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