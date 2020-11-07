شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة اعمار زنجبار تناقش الاحتياجات عدة قطاعات من المشاريع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع بمحافظة ابين احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والبنية التحتية في قطاع الثروة السمكية والاتصالات والطرقات ليتسنى إعداد الدراسات لها وفق المعلومات التي يتم الرفع بها ولإنجاح عمليات التخطيط لاعادة اعمار زنجبار بالتنسيق مع المنظمات المانحة.

وخلال الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية صادق حمامة ومدير فرع مؤسسة الاتصالات محمد رويس ومدير مكتب الاحصاء ناصر مفتاح وممثل مكتب الاشغال ومدير الدائرة الفنية بالمحافظة المهندس مختار الشدادي، أكد رئيس لجنة اعمار زنجبار المهندس عقيل الجابري على أن تكون مقترحات المشاريع مبنية على بيانات احصائية من ارض الواقع تساعد على تخطيط ناجح لمرحلة إعادة إعمار زنجبار وتتناسب مع ما يلبي تطلعات المواطنين المستقبلية.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة اعمار زنجبار تناقش الاحتياجات عدة قطاعات من المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.