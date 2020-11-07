شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل خالد منصور دباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة، الى سالم منصور دباء و محمد و منصور خالد منصور دباء، عزاهم بوفاة المناضل خالد منصور دباء.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد، وأدواره الاجتماعية والسياسية، وحياته الحافلة بالعطاء والنضال الوطني. وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة، لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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