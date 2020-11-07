شكرا لبحثكم عن خبر قوة مشتركة من الحزام الامني والقوات الخاصة تواصلان حملة مصادرة الدراجات النارية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الإعلامي

لقوات الحزام الأمني

العاصمة عدن

نفذت قوة مشتركة من الحزام الأمني والقوات الخاصة، صباح السبت، حملة واسعة النطاق لمصادرة الدراجات النارية من شوارع مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

و أشرف على الحملة القائمة اركان حرب قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن العقيد عمار السرحي، الذي أكد على استمرار الحملة حتى تحقيق اهدافها.

و شدد العقيد السرحي على عدم التهاون بالخطر الذي تشكله الدراجات النارية على أمن وإستقرار المدينة، ناهيك عن الضرر الذي تلحقه على الحركة المرورية وما تسببه من حوادث السير.

و شاركت في الحملة وحدات من القوات الخاصة وطوارئ أمن عدن ضمن التنسيق والتعاون الأمني بين القوات الأمنية والعسكرية.