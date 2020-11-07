شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 8 مدنيين بينهم أطفال بقذائف المليشيات شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 8 مدنيين بينهم أطفال في قصف مليشيات الحوثي استهدف اليوم السبت، الاحياء السكنية بمديرية صالة بمدينة تعز .



وذكر مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قذائف الميليشيات إستهدفت المنازل في حي الأشبط بمديرية صالة شرق المدينة .. لافتاً إلى أن القصف أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم أطفال إصابة بعضهم خطيرة ويخضعون للعلاج في غرف العناية المركزة .

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 8 مدنيين بينهم أطفال بقذائف المليشيات شرق تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.