إجتماع في عدن يناقش تحصيل الإيرادات وقضية البسط العشوائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في محافظة عدن برئاسة محافظ المحافظة، أحمد لملس، مشكلة تحصيل الإيرادات خصوصاً الضرائب والوجبات، ومستوى النظافة والصرف الصحي، وقضية البسط على الأراضي والبناء العشوائي وإزالة العوائق، بالإضافة إلى المستجدات الأخرى على مستوى المحافظة.



وتطرق الإجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات ومكاتب الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، إلى مناقشة تقريرين عن المخالفات من مكتبي الأشغال والأراضي .

وفي الإجتماع، دعا محافظ عدن إلى تكثيف الجهود التي تستهدف حل عدد من المشكلات وإيلائها جلّ الاهتمام والأولوية في برنامج العمل اليومي حتى حلها بشكل جذري .. مجدداً دعم السلطة المحلية لهذه الجهود وتذليل أي صعوبات تواجه تنفيذها.

وحث المحافظ مدراء المديريات على ضرورة التواصل مع رجال الأعمال والشركات الاستثمارية ودعوتهم للمساهمة في دعم المرافق الخدمية وأعمال النظافة والتحسين والمشاركة في عملية البناء والتنمية في العاصمة.