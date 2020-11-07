غارات على مأرب وتحليق في الحديدة وتصعيد صاروخي ومدفعي وجوي على صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



أقدم تحالف العدوان الأمريكي السعودي اليوم على تكثيف قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، كما واصل شن غاراته على محافظات أخرى، وسط تمادي قوى العدوان في خرقهم لإتفاق السويد في الحديدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على وادي آل ابو جبارة بمديرية كتاف وغارة أخرى على مديرية باقم.

وأشار المصدر إلى أن العدو السعو أمريكي استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مناطق مأهولة بالسكان في مديريتي رازح وشدا، مخلفاً اضراراً مادية في ممتلكات المواطنين.

وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي شن في وقت سابق 11 غارة على محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أن غارات طيران العدوان استهدفت مديرية مدغل مخلفة أضراراً في ممتلكات المواطنين.

وفي الحديدة أكد مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالمحافظة إرتكاب قوى العدوان 244 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا الى أن من بين الخروقات محاولة تسلل فاشلة في حيس.

ولفت الى أن طائرة حربية خلقت في أجواء التحيتا و12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية وكيلو16 و3 غارات شنها طيران تجسسي مقاتل في كيلو16

واضاف المصدر تسجيل 43 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و184 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة