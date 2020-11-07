رجل أعمال مغترب يمارس الرذيلة مع عارضة مشهورة ويصدم بترهل ثدييها .. ومفاجأة بشان المبلغ الذي طلبته لممارسة هذا الفعل معة ؟

عدن - ياسمين الشرقاوي - طلبت ​عارضة أزياء​ بارزة مشهورة مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي مقابل ممارستها ​الجنس​ مع ​رجل أعمال مغترب​ جاء مؤخراً إلى لبنان، وبعد مفاوضات دامت لأيام، وافقت العارضة على مبلغ وصل الى نحو أربعين مليون ليرة لبنانية في مبادرة منها لدعم العملة الوطنية.

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الغريب في الموضوع، أن المفاوضات جرت حول ليلة جنسية صاخبة، لكن بعد الدفع ولقاء المغترب مع العارضة في الفراش، إكتشف أنها تعاني من ترهل في ثدييها ولا تستحق كل هذا المبلغ، خصوصاً بعد أن شعرت بالنعاس من أول جولة جنسية.