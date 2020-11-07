شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع وتكشف عن تنبؤاتها المرعبة لعام 2021م.. مفاجأت صادمة ستحدث في دول الخليج، وهذة الدولة العظمى ستنهار للأبد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - نشرت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف من خلال مقطع فيديو عبر “يوتيوب” توقعاتها المتبقية للعام 2020، والتوقعات لعام 2021 القادم، وقالت إنها لن تخرج على أي محطة تلفزيونية وستلتقي بمتابعيها في ليلة رأس السنة من خلال قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.

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وقالت المتنبئة في حديثها لمُحاورها “زياد”: “العالم سينهار اقتصادياً وخصوصاً بأمريكا وأوروبا، وسيكون هناك تسوية سياسية قادمة لا محالة حتى لو بالقوة العسكرية في عدة دول عربية والتي بها حروب، مثل العراق وسوريا ولبنان”.

كما وتوقعت المتنبئة أن يكون هناك تغيرات في الحكومة السورية، والعديد من الشخصيات الكبيرة خارج تلك الحكومة، وأن بشار الأسد سيحدث تغييرات كبيرة في داخل الحكومة من أجل الشعب السوري.

وأضافت: “ستتعرض المواقع الإيرانية في العراق لحوادث مؤسفة في الأشهر القادمة، وسيتم إنهاء الملف السوري العراقي اللبناني، وحسم هذا الملف نهائياً”.

وتابعت عبداللطيف: “هناك موت رؤساء وحكام وسقوط بعض الدول، وبعض الأنظمة، عربياً وأجنبياً، وسيشهد العام القادم أيضاً سقوط الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة”. ووجهت عبداللطيف تحذيراً للرئيس بوتين قائلة: “أقول للرئيس بوتين الحذر ثم الحذر لحدث مؤسف”.

فيما توقعت أنه في عام 2022 مرض السرطان سينتهي بشكل تام من العالم، ويتم إنتاج علاج له أسهل من حبة الإسبرين وفق تعبيرها.

وتابعت عبداللطيف: “سيكون هناك هبوط في البورصات العالمية، وحالة من الهلع، والذهب عالمياً الوحيد اللي حيضل محافظ على حاله”.

وأشارت إلى أنه في السنوات القليلة القادمة، أنظار العالم ستتجه نحو القمر لحدث مؤسف، بالإضافة إلى قطع الانترنت في غالبية دول العالم لحدث مؤسف أيضاً.

“الإمارات ستتطور للأفضل في كل شيء، وستعود السياحة بقوة بعد جائحة “كورونا”.

وتحدثت إن أزمة اليمن يتم انتهائها في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وايضاً ليبيا ستشهد بعض تسويات، وان الشعب الليبي في الخارج سيرجع الى بلده ويسترجع منزله وأراضيه.

وتابعت: “سيشهد العام القادم مصالحات بين قطر والسعودية بحكمة الملك سلمان وولي العهد. وبين قطر ومصر، وسنرى حكام قطر في زيارة للسعودية، وسنرى مبادرات ومصالحات”.

وكانت سابقاً قد تنبأت في نهاية عام 2019 بظهور فيروس عالمي سيضرب الأرض فيلا عام 2020.

وتحدثت إن فيروس كورونا هي حرب بيولوجية قام بافتعالها امريكا لمحاربة الصين. ولكنه الفيروس خرج عن سيطرتها.