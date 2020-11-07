شبوة: 271 حالة وفاة وإصابة جراء الحوادث المرورية منذ مطلع العام الجاري

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة شبوة جنوبي اليمن، اليوم السبت، عن تسجيل 271 حالة وفاة وإصابة جراء الحوادث المرورية منذ مطلع العام الجاري2020م.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مدير عام شرطة السير في شبوة، العقيد حسين شنيتر قوله، عدد الحوادث المرورية بالمحافظة بلغ 176 حادثا منذ بداية العام الجاري نجم عنها 50 وفاة و221 إصابة.



وأشار إلى أن حجم الخسائر المادية قدرت بـ 74 مليون ريال.. مؤكدا استكمال الإجراءات القانونية لهذه الحوادث، وعدم تسجيل أي منها ضد مجهول.



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