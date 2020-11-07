شكرا لبحثكم عن خبر قبائل الصبيحة تصدر حكمها على قوات العاصفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علنت قبائل الصبيحة ظهر اليوم السبت عفوها في واقعة مداهمة منزل نائب وزير التعليم الفني عبدربه المحولي قبل أشهر من قبل قوة أمنية بعدن. وصدر الحكم خلال لقاء قبلي حاشد عقد بمنطقة الحجاف بمديرية المضاربة وراس العارة .

وتلي الحكم القبلي في نهاية اللقاء الذي أكد عفو قبائل الصبيحة عما قامت به قوة أمنية بعدن .

ووضعت قبائل الصبيحة عدد من الضوابط التي دعت السلطات الأمنية إلى الالتزام بها مستقبلا بخصوص أي واقعة مداهمة أو استدعاء .

وكانت القوة الأمنية التي داهمت منزل المحولي قد حكمته بعدد من الأطقم العسكرية .