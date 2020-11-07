قوات الجيش الوطني تقترب من سوق الثلوث شمال الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية تقدمها في مديرية خب والشعف، شمالي محافظة الجوف، وسط خسائر فادحة للمليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش واصلت تقدمها اليوم السبت، وحررت مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، منها قرية الأشراع، مجبرة عناصر المليشيا الحوثية على الفرار وترك مواقعها.

وقال إن قوات الجيش الوطني أصبحت تشرف على شعب الراهنة القريب من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يعد السيطرة نارياً على مواقع أخرى تتبع المليشيا الحوثية.

وأكد المصدر سقوط العشرات من المليشيات بين قتلى وجرحى إثر المعارك الشرسة، التي ما زالت محتدمة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

وترابط قوات الجيش الوطني شرقي بئر المرازيق على تخوم مدينة الحزم مركز المحافظة، والذي وصلت إليه بعد التحام عدة محاور، وبعد أن أوقفت المليشيات الحوثية التي أصبحت في موقع الدفاع عن مواقعها.

سبتمبر نت

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