شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون مجهولون يغتالون نجل الخطاط المعروف “محمد علي شكري” في مدينة تعز. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون مجهولون نجل الخطاط المعروف “محمد علي شكري” في مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين طالبوا، ظهر اليوم، من مكتب الخطاط محمد علي شكري، دفع مبالغ مالية لهم، إلا أن المكتب رفض الخضوع للابتزاز، ما دفعهم إلى المغادرة، وبعد لحظات عاد مسلحان يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما النار على العاملين في المكتب، ما أسفر عن إصابة الشاب نديم نجل الخطاط “شكري”.

وبحسب المصادر فقد اصيب الشاب نديم شكري برصاصتين أحداهما في الرأس والأخرى في الكتف، وتم اسعافه إلى المستشفى الا ان الشاب فارق الحياة متأثرا بجراحه.