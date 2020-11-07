شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة مهارات الإدارة الحديثة بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بمديرية حصوين محافظة المهرة ، امس ، الدورة التدريبية الخاصة بمهارات الإدارة الحديثة لإدارات المكاتب التنفيذية ورؤساء الدوائر الرسمية والمنظمات الشبابية التطوعية والتي نظمتها السلطة المحلية بالمديرية بالتنسيق مع الادارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة.



وأشار مدير عام مديرية حصوين ياسر الأسد ،إلى أهمية الدورة في تطوير قدرات القيادات الإدارية..لافتاً الى انه سيتم تنظيم برامج تدريبية مستقبلاً لرفع قدرات موظفي القطاع الحكومي..مثمنا دور الادارة العامة للبحوث والتدريب لنجاح الدورة.

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