تخرج دفع جديدة من المعهد العالي للعلوم الصحية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية اليوم في المكلا بتخريج 86 طالبًا في ثلاثة مساقات طبية تضم تخصصات مساعد طبي عام، وفني عمليات، ومختبرات للعام الدراسي 2019/2020م.



وفي حفل التخرج، أكد وكيل المحافظة عمرو بن حبريش أهمية استمرار التعليم وتخريج الدفع المؤهلة علميًا وعمليًا في مختلف التخصصات بوصفها تمثل إضافات جديدة لخدمة القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير اداء المعهد وبرامجه الدراسية وتوسيع تخصصات مساقاته الطبية الأمر الذي جعله واجهة حقيقية لتدريب وأعداد الكوادر الصحية في مختلف المجالات الملبية لاحتياجات المجتمع داعيًا قيادة المعهد وهيئاته التعليمية إلى مزيد من الاهتمام في تحسين بيئة التعليم وأعداد الكوادر الصحية القادرة على نفع المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية نوعية.

فيما أستعرض مدير المعهد الدكتور محمد عوض لرضي سير العملية الدراسية للمعهد وتأدية رسالته التعليمية ودوره في تأهيل الكوادر الصحية المتوسطة لمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وفقًا لمعايير التعليم الأكاديمي.