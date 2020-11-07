الجيش الوطني يحرر عدد من المواقع بمحافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية تقدمها في مديرية خب والشعف، شمالي محافظة الجوف، وسط خسائر فادحة للمليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران.



وذكر قائد عسكري وفقا لـ “سبتمبر نت” أن قوات الجيش حررت اليوم مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، منها قرية الأشراع، مجبرة عناصر المليشيا الحوثية على الفرار.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أصبحت تشرف على شعب الراهنة القريب من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يعد السيطرة نارياً على مواقع أخرى تتبع المليشيا الحوثية..مؤكدا سقوط العشرات من المليشيات بين قتلى وجرحى إثر المعارك الشرسة، التي ما زالت محتدمة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك نفذ أبطال الجيش، كمينا محكما استهدف مجموعة من عناصر المليشيا المتمردة، شرق بئر المرازيق في المحافظة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير عربة تابعة لها.

وترابط قوات الجيش الوطني شرقي بئر المرازيق على تخوم مدينة الحزم مركز المحافظة، والذي وصلت إليه بعد التحام عدة محاور، وبعد أن أوقفت المليشيات الحوثية التي أصبحت في موقع الدفاع عن مواقعها.