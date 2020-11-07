مصرع 15 حوثيا في جبهة مقبنة غربي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 15 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وجرح آخرين، بعد تجدد للمواجهات فجر اليوم السبت في جبهة مقبنة غربي تعز.



واوضح مصدر عسكري وفقا لـ "سبتمبر نت" أن المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت المليشيات الوصول إليها، وشنت قصفاً مدفعياً عنيفاَ على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.

وأشار الى أن مليشيا الحوثي مستمرة في قصفها للمدنيين، واستمرارها في انتهاكاتها بحق المواطنين، وكان آخرها تفجير منزل المواطن، علي عبدالقوي في قرية العارضة بمديرية مقبنة.