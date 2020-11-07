هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تغيث النازحين في الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ضمن الخطة الإنسانية التي تنفذها في الساحل الغربي، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية للنازحين في منطقة الأحواش بمديرية الخوخة جنوب الحديدة. ووزعت فرق الإغاثة 200 سلة غذائية استهلاكية للعائلات في منطقة الاحواش والتي نزحت من مختلف مديريات الحديدة، جراء قصف واستهداف ميليشيا الحوثي لمنازلهم.



وقال مندوب الهلال الأحمر الإماراتي، إن المساعدات الإغاثية توزع على النازحين في منطقة الأحواش بشكل دوري كل واحد وعشرين يوماً، بالإضافة إلى إغاثة ما يقارب من خمسة آلاف أسرة نازحة من مناطق مختلفة من الحديدة، وتتوزع في أربعة مخيمات.

من جهتهم، أكد النازحون أن مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي تغطي بعضاً من احتياجاتهم، كما أنها تصرف كل شهر منذ بداية نزوحهم إلى منطقة الأحواش. وتقدم النازحون بالشكر الجزيل لجهود الهلال الأحمر الإماراتي على دعمه المتواصل للأسر المتضررة في ظل استمرار الحرب الميليشياوية. يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيرت، خلال الأيام الماضية، قافلة إغاثية وايوائية للنازحين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، والذين نزحوا جراء تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير بالمديرية. كما سيرت عيادة طبية متنقلة إلى قرية السقف التابعة لمديرية التحيتا، ضمن الأعمال الإنسانية، التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي محافظة الحديدة، الذين يعانون من نقص المعدات الطبية.

وقال طبيب في العيادة المتنقلة: إن الفريق الطبي قام بالنزول إلى قرية السقف، واستقبل عشرات الحالات المرضية، أغلبها من النساء والأطفال، وتم معاينتهم وتقديم العلاج المجاني لهم. وأضاف، أن العيادات الطبية مستمرة في تقديم الخدمات الطبية لأهالي الساحل الغربي وجميع القرى والمناطق النائية.