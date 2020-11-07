شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعيدي: حضرموت ستنبذ الأقزام كما فعلت مع أمثالهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، إن الأقزام لن يستطيعوا تقزيم حضرموت، مؤكدًا أنها ستنبذهم كما حدث مع أمثالهم على مدى التاريخ القديم والحديث.



وكتب الجعيدي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لن يستطيع الأقزام تقزيم حضرموت التي ستزيدهم تقزّمًا فوق تقزّمهم وستنبذهم كما نبذت أمثالهم على مدى تاريخها القديم والحديث".

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