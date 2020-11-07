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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي جنوبي يرد على الحملات المغرضة ضد النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
خاص- الخليج 365
علق رياض عبده درويش رئيس القياده المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشيخ عثمان بعدن، على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرمية ووصفه لها بالمليشيات.
وقال رياض في تصريحات خاصة: نحن والعالم تعودنا الكثير والكثير من تصريحات وزراء حكومة يمنية ووصفهم بالفشل في مهامهم .
وأوضح بأنه تأكيدا لفشل وزير الخارجية فهو تناسى أن قوات النخبة الحضرمية أتت بقرار رئيس الجمهورية ومن أجل الدفاع عن محافظاتهم من المد الحوثي ،وهي عكس الأولوية الذي لا تمتلك قرار التشكيل وقرارها هو الدعم القطري التركي.
وحول ما وراء استهداف قوات النخبة الحضرمية بالاتهامات المقالات قال إن من يتهم النخبة الحضرمية في نفس الوقت قد اتهم قبله الحزام الأمني ويتهم ألوية الدعم والإسناد ويتهم المقاومه الجنوبية، فهؤلاء هم أعداء الجنوب أعداء الحرية والتحرر الذي تركوا بيوتهم ونسائهم غنائم للمليشيات الحوثية.
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