شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: حل الأزمة اليمنية يكمن أولاً في الاعتراف بمظلومية الجنوبيين وحقهم القانوني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الشحات غريب

تحدث الإعلامي والمحلل السياسي اليمني خالد المفلحي، عن حل الأزمة اليمنية.



وقال إن حل الأزمة اليمنية يكمن أولاً في الاعتراف بمظلومية الجنوبيين وحقهم القانوني في تقرير مصيرهم الذي تكفله كل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية.

ويجب أن يفهم المجتمع الدولي أن الجنوب العربي كان دولة مستقلة ذات سيادة قبل تاريخ ٢٢ مايو ١٩٩٠ وذهب إلى الوحدة بمحض إرادته وهذه الشراكة انتهت بغزو شمالي عسكري أدى الى ضم الجنوب إلى الشمال بالقوة وتم اعتبار أرض الجنوب غنيمة حرب ومن بعدها عاث النظام الشمالي فسادًا وإفسادًا واستباح الأرض والعرض والمواطن فبات الجنوبيون غرباء في بلدهم، تردت الخدمات وضاعت الحقوق وتم طمس الهوية الجنوبية بطريقة ممنهجة وتم نهب كل ثروات الجنوب التي تمثل أكثر من ٧٠ في المئة من إيرادات الجمهورية اليمنية لصالح المتنفذين الشماليين وبقايا نظام صالح، لذلك يجب العودة إلى مفاوضات الحل النهائي بين أطراف النزاع الثلاث وهي الحوثيين والإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك على آلية حق تقرير المصير لأبناء الجنوب لإن القضية الجنوبية هي لب النزاع الحاصل في اليمن بشكل عام والجنوبيون ليسوا على استعداد للبقاء في إطار وحدة مزعومة مفروضة عليهم بالقوة. والحرب مهما طال أمدها فإنها لن تنتهي طالما لم يحصل الجنوبيون على حقهم الشرعي في استعادة ثرواتهم وحقوقهم المسلوبة وأرضهم المستباحة.