شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: إتفاق الرياض ليس حلاً نهائياً بحد ذاته وإنما مرحلة من مراحل التفاوض السياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الإعلامي والمحلل السياسي خالد المفلحي، عن الوضع في حالة اتمام نجاح اتفاق الرياض.



وقال المفلحي في تصريحات خاصة لليمن العربي، كمبدأ عام اتفاق الرياض ليس حلاً نهائياً بحد ذاته وإنما مرحلة من مراحل التفاوض السياسي ترعاها دول التحالف العربي بقيادة السعودية بقصد توحيد الجهود العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي (حامل لواء القضية الجنوبية) والمسيطر على عاصمة المناطق المحررة عدن من ناحية والشرعية التي تحتفظ بمناطق السيطرة على المحافظات الجنوبية الغنية بالثروة وهي شبوة وحضرموت من ناحية أخرى ضد الانقلابيين الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على كل المناطق الشمالية بما فيها العاصمة صنعاء.

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