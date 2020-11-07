شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسلمي يكشف تفاصيل جديدة حول أجندات بن عديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الناشط السياسي علي الأسلمي، تفاصيل جديدة حول أجندات محافظ شبوة الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو.



وقال الأسلمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا جزء بسيط من نهضة شبوة العالمية التي يقودها الإخوانجي بن عديو المدرسين أصبحوا ضباط عسكريين والممرضين تحولوا إلى مدرسين".

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