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شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل "باب الحارة" تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر والجمهور : يا لطيييف..شاهد والان مع التفاصيل
كتب امير فتحي في السبت 7 نوفمبر 2020 05:55 مساءً - نجمة مسلسل ”باب الحارة“ تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر والجمهور : يا لطيييف..شاهد
نشرت الفنانة ليليا الاطرش عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها تسعرض فيها انوثتها وهي ممددة بفستان جريء مكشوف الصدر والفخذين باللون النهدي والزهر، وسدلت شعرها على ظهرها، وعلقت: السلام الذي أملكه الآن كان يستحق كل ما تركته"، وتفاعل المتابعون مع صورها وعلقوا بطريقة طريفة، واستذكروا كلمة "يا لطيف" التي كان يقولها النمس في باب الحارة، وتغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بطريقة حادة.
ليليا الأطرش ممثلة سورية مواليد 1981، تنتمي لأسرة فنية عريقة نشأ منها الفنانين فريد الأطرش وأسمهان، بدأت مسيرتها الفنية وهي بسن صغيرة في سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة، ثم برزت في العديد من الأدوار كان اهمها دور لطفية في باب الحارة، التي عبرت عن سعادتها بدورها في المسلسل، لكن وضعت شروط لعودتها الى الاجزاء الجديدة من المسلسل وهي ان تعود توليفة العمل كما كانت، وأن يكون النص مكتوبا بشكل جيد ويحمل أحداثا جديدة ومثيرة.
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وقدمت ليليا الاطرش الكثير من الأعمال خلال مسيرتها الفنية منها: حرملك، دنيا، الغربال2، اعيدوا صباحي، رجاها، كما كان لها حضور في السينما من خلال فيلم الغرباء، يوم صدور الحكم، رقصة الغراب.