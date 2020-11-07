شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس فاضحة كشفت عورتها.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مخلة من داخل منزلها.. شاهد الصور والان مع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 7 نوفمبر 2020 05:55 مساءً - بملابس فاضحة كشفت عورتها.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مخلة من داخل منزلها.. شاهد الصور

نشرت الفنانة ياسمين صبرى على حسابها الشخصي بموقع التواصل "إنستجرام"، صورة جديدة عبر خاصية "ستورى".

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. “من يهتم ..القطط و اللون الزهري و الحلويات ..اللعنة على الصين”.

. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع وتكشف عن تنبؤاتها المرعبة لعام 2021م.. مفاجأت صادمة ستحدث في دول الخليج، وهذة الدولة العظمى ستنهار للأبد.. شاهد

.عاجـــل : وفاة نجمة مسلسل ”باب الحارة“ قبل قليل بحادث سير مروع .. شاهد من تكون ؟

. بملابس فاضحة كشفت عورتها.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مخلة من داخل منزلها.. شاهد الصور

.شاهد.. نجل عادل إمام يفجر مفاجأة بشأن والده .. ويستعرض ذكريات الماضي: الله يرحمه!!

. زواج "ديما بشار" نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صور)

. بعد 5 أشهر على وفاتها .. شاهد ماذا خرج من قبر الفنانة ‘‘رجاء الجداوي’’ وأثار الحزن والفزع (فيديو)

. شاهد.. شمس الكويتية تسحب فستانها لتكشف ظهرها وتبرز أردافها.. والجمهور: أول مرة نشوف الضخم (صور)

. شبه عارية ..نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد

. بثلاث حركات مقصودة.. ياسمين صبري تبرز أردافها بهذا الشكل.. شاهد (صور فاضحة)

.الفلكية ليلى عبد اللطيف تؤكد اختفاء هذه الشخصية العربية قبل نهاية العام الحالي وكارثة تنتظر العالم في 2021 ( فيديو )

-----------------------

وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بالملابس الرياضية أثناء ممارستها التمارين داخل منزلها.

وخاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي يعرض حالًيا على شاشة قناة الـ "سي بي سي"، وحقق نجاحا كبيرا جًدا.

وشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية"، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، ومن إخراج مرقس عادل.