شكرا لبحثكم عن خبر لقاء يجمع مؤسسة يافع للعمل والإنجاز بقيادات ووفد من مؤتمر حضرموت الجامع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض/إعلام مؤسسة يافع

التقى كل من الأخوة / أبو أنس صافي الصافي رئيس مؤسسة يافع للعمل والإنجاز ، وأبو شداد محمد شايف بن غرامة العضو المؤسس للمؤسسة، وأبو أحمد أنيس بن عوض الجحوشي عضو شورى المؤسسة، في فندق الريتز كالرتون الرياض ، بنائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ورئيس وفد المؤتمر في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض الاستاذ/ أبوبكر السري، وبحضور الأمين المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع والناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض الأستاذ/ أكرم نصيب العامري.

وكان محور الحديث حول التجربة الناجحة للإخوة في حضرموت في تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع ككيان جامع يضم جميع مكونات المجتمع الحضرمي .

واطلع وفد مؤسسة يافع للعمل والإنجاز على هذه التجربة الرائدة واستمع إلى شرح مُفصل منذ بداية الفكرة والخطوات والمراحل التي مرت بها إلى ان وصلت الى مرحلة الإشهار وإعلان البيان الختامي والقرارات والتوصيات والنظام الأساسي، واصبح هذا الكيان معترفًا به كمكون جامع لأبناء حضرموت يمثلهم ويطالب بحقوقهم المشروعة أمام كل الجهات الرسمية والمجتمعية داخليًا وخارجيًا، علمًا أن هذا المكون استطاع الحصول على حقيبة وزارية في الحكومة القادمة، تضاف إلى حصة حضرموت من الوزارات الاستحقاقية في المكونات الأخرى كالانتقالي والشرعية وبعض الأحزاب.