محمد علي الحوثي يعلق على حفلة عرس اليوتيبر " مصطفى المومري" بميدان السبعين

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يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي بجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي على حفلة عرس اليوتيبر الكوميدي مصطفى المومري الذي أقيم أمس الجمعة في ميدان السبعين بصنعاء. وقال الحوثي: ‏نبارك للمبدع مصطفى المومري عرسه الجميل وزفافه الميمون والف الف مبروك له ولكل عريس من أبناء الشعب اليمني. وتابع: رغم ظروف الحصار والعدوان يظل الشعب اليمني بافراحه واختتم قائلا: فدامت الافراح وادام الله السرور

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