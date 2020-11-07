- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة شمال صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
صنعاء - الخليج 365
سقط قتلى وجرحى، في اشتباكات عنيفة بين قبليين ومسلحين من أتباع القيادي في مليشيا الحوثي فارس الحباري بمديرية أرحب شمال صنعاء.
وقالت مصادر ، إن مسلحين قبليين من بيت المرح وأبوعريج تصدوا لمسلحي القيادي الحوثي فارس الحباري الذي حاول البسط على أراضٍ تابعة لهم.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين وأن الوضع ما زال متوترًا وسط جهود وساطة قبلية لتهدئة الوضع.
وأشارت إلى أن القيادي الحوثي المعين محافظًا لمحافظة ريمة بسط على أراضٍ لمواطنين مستغلًا نفوذه بالمليشيا الإرهابية.
وشددت المصادر على أنه متورط في دعم عصابات لنهب الأراضي ولديه عدد من القضايا.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة شمال صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.