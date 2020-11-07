قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة شمال صنعاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

صنعاء - الخليج 365

سقط قتلى وجرحى، في اشتباكات عنيفة بين قبليين ومسلحين من أتباع القيادي في مليشيا الحوثي فارس الحباري بمديرية أرحب شمال صنعاء.



وقالت مصادر ، إن مسلحين قبليين من بيت المرح وأبوعريج تصدوا لمسلحي القيادي الحوثي فارس الحباري الذي حاول البسط على أراضٍ تابعة لهم.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين وأن الوضع ما زال متوترًا وسط جهود وساطة قبلية لتهدئة الوضع.

وأشارت إلى أن القيادي الحوثي المعين محافظًا لمحافظة ريمة بسط على أراضٍ لمواطنين مستغلًا نفوذه بالمليشيا الإرهابية.

وشددت المصادر على أنه متورط في دعم عصابات لنهب الأراضي ولديه عدد من القضايا.