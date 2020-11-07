شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعيدي يهاجم الإصلاح بسبب التوريث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

عدن - الخليج 365

هاجم الشاعر عبد الله الجعيدي، حزب الإصلاح اليمني الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية.



وقال الجعيدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ‏"‏لقد قاموا بثورتهم المزعومة ضد التوريث إلا أنهم هم من يقوم اليوم بتوريث أولادهم وزوجاتهم وأبناء عمومتهم وأصهارهم وكل من تربطهم به صلة قرابة أو صداقة أو مصلحة".

وأضاف الجعيدي "باتت عملية التوريث لديهم وهم في الفنادق أهم من أي عمل آخر يعود بالنفع والخير لشعوبهم وأوطانهم".