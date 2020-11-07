شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط يفضح عمالة أنيس منصور لقطر لتشويه التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فضح الناشط السياسي محمد سعيد باحداد، بوق الإخوان المدعو أنيس منصور، مؤكدا أنه عميل ويستهدف تشويه صورة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ‎السعودية.



وقال باحداد في تغريدة على منصة "تويتر" : " ‏‏‏‏تسجيل صوتي مسرب بصوت عميل المخابرات القطرية المقيم في الدوحة المدعو أنيس منصور يعترف فيه بتلقي أموال ودعم لتشويه صورة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

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