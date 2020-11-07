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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع حريق في مستودع أغذية بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
إب - الخليج 365
نشبت النيران في مستودع مواد غذائية، مساء أمس الجمعة، في محافظة إب.
وأكدت مصادر محلية ، أن حريقا اندلع في مستودع لأحد تجار المدينة، في مفرق جبلة، بجوار مقر صندوق النظافة.
وقالت إن هناك محاولات لإطفاء النيران من الأهالي، مضيفة أن هناك غيابا تاما لقوات الدفاع المدني.
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