اندلاع حريق في مستودع أغذية بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

إب - الخليج 365

نشبت النيران في مستودع مواد غذائية، مساء أمس الجمعة، في محافظة إب.



وأكدت مصادر محلية ، أن حريقا اندلع في مستودع لأحد تجار المدينة، في مفرق جبلة، بجوار مقر صندوق النظافة.

وقالت إن هناك محاولات لإطفاء النيران من الأهالي، مضيفة أن هناك غيابا تاما لقوات الدفاع المدني.