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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق الانتقالي: سنواجه عراقيل وتحديات لكن حتما سنتغلب عليها بإرادة شعب الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
عدن - الخليج 365
أكد الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم ان جهود كبيرة تقوم بها قيادة المجلس الانتقالي وفق برنامج مدروس للوصول الى خارطة سلام واضحة,مشيراً الى ان المجلس يواجه بعض العراقيل وسيتم التغلب عليها بإرادة شعب الجنوب.
وقال هيثم في تغريدة على منصة "تويتر" : جهود كبيرة وحقيقية لقيادة سفينة الجنوب والتي تحاول قيادة الانتقالي أن تشق العباب بها وسط الأمواج العاتية والتغيرات السياسية الخارجية والصعوبات الداخلية وصولا بها الى بر الامان وفق برنامج مدروس نحو خارطة واضحة للسلام.
وأضاف : سنواجه عراقيل وتحديات، لكن حتما سنتغلب عليها بإرادة شعب الجنوب.
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